الاستعلام عن الحالة الصحية لفردين أُصيبا في حادث اصطدام سيارة

الأحد 07/نوفمبر/2021 - 10:33 م

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبوا إثر اصطدام سيارة ملاكى بموقع أعمال تطوير بطريق الواحات، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بموقع أعمال تطوير بالطريق المشار إليه والذي نتج عنه إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتواجد رجال المرور إلى المكان وبصحبتهم ونش مرورى، وتم رفع حطام الحادث من المكان وتسيير حركة السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.