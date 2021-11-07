3 مخرجين مصريين يحصدون 6 جوائز في مهرجان قرطاج

الأحد 07/نوفمبر/2021 - 07:39 م

حصد 3 مخرجين مصريين 6 جوائز في الدورة الـ32 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، ومنهم الجائزة الأهم بالمهرجان، وهي التانيت الذهبي التي ذهبت إلى الفيلم المصري ريش للمخرج عمر الزهيري.

كما حصد فيلم “ريش” 3 جوائز أخرى في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهي التانيت الذهبي للعمل الأول للمخرج عمر زهيري، وأفضل سيناريو له بالاشتراك مع السيناريست أحمد عامر، وجائزة أفضل ممثلة لدميانة نصار التي قامت بالدور الرئيسي في الفيلم. وبهذا بلغت حصيلة الفيلم من الجوائز الدولية حتى الآن 8 جوائز منذ عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي.

وفي نفس المسابقة نال فيلم أميرة تنويهاً خاصاً من لجنة التحكيم، وهو فيلم فلسطيني بإنتاج مصري أردني مشترك، ومن إخراج المصري محمد دياب عضو أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية. وكان الفيلم قد نال 3 جوائز من مهرجان فينسيا السينمائي الذي استضاف عرضه العالمي الأول.

كما فاز الفيلم الوثائقي كباتن الزعتري للمخرج والمنتج المصري علي العربي بتنويه خاص بعد مشاركته في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

عروض الفيلم نالت إقبال جماهيري غير معتاد، مما دفع إدارة المهرجان لإقامة 3 عروض استثنائية له، إضافة لثلاث عروض أساسية أُعلن عنها خلال بداية الدورة.

يأتي هذا بعد أسبوعين من فوز ريش وكباتن الزعتري بجائزتين في مهرجان الجونة السينمائي، حيث فاز كباتن الزعتري بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل، وفاز ريش بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل، وخلال المهرجان قدمت مجلة فارايتي لمخرجه عمر الزهيري جائزة أفضل موهبة عربية فى الشرق الأوسط.

ريش وأميرة يمثلان نموذجاً للإنتاج المشترك بين شركات ومؤسسات عربية وأوروبية عديدة، العامل المشترك بينهم هي شركة الإنتاج المصرية فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي، والتي أيضاً تقوم بتوزيع ريش وكباتن الزعتري في العالم العربي، بينما تتعاون في توزيع أميرة بالعالم العربي شركتين مصريتين هما MAD Solutions وLagoonie Film Production.

فيلم ريش

استضاف مهرجان كان السينمائي 2021 العرض العالمي الأول لـريش، حيث فاز بالجائزة الكبرى لـأسبوع النقاد الدولي وجائزة فيبريسي، كما نال تنويه خاص من مهرجان آفاق جديدة السينمائي الدولي في بولندا، وجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز روبرتو روسيلني في مهرجان بينجياو السينمائي الدولي في الصين.

الفيلم من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع فيلم كلينك والمنتج محمد حفظي وLagoonie Film Productions للمنتجة شاهيناز العقاد، درك جان وارينك كوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة Film Clinic Indie Distribution.

فيلم ريش يبني عالم غير محدد المكان والزمان حول حدث خيالي عن قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

فيلم أميرة

أميرة هو أول فيلم روائي طويل فلسطيني يقوم بإخرجه مصري، وتدور قصته حول المراهقة الفلسطينية أميرة التي وُلدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها. ويضم فريق عمل فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة للسينما العالمية بدور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر، وهو من تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب، ومونتاج أحمد حافظ.

العرض العالمي الأول كان في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، حيث فاز الفيلم بـجائزة لانتيرنا ماجيكا من جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، جائزة إنريكو فولتشينيوني من المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري مع منظمة يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار بين الأديان في مهرجان فينسيا السينمائي. وشارك الفيلم في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد)، ومهرجان الجونة السينمائي.

الفيلم من إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي)، وAgora Audiovisuals (منى عبد الوهاب)، وأكاميديا بيكتشرز (معز مسعود)، بالاشتراك مع الطاهر ميديا برودكشن (يوسف الطاهر)، وThe Imaginarium Films (رولا ناصر) ويشارك المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد وأميرة دياب وسارة جوهر كمنتجين للفيلم، منتج منفذ هشام العربي، ومنتج مشارك دانييل زيسكند، وحصل على دعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وتقوم شركة Pyramide بالمبيعات الدولية للفيلم، بينما تتولى شركة MAD Solutions بالاشتراك مع Lagoonie Film Production توزيع الفيلم في العالم العربي.

فيلم كباتن الزعتري

يدور كباتن الزعتري حول قصة محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. حتى تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية. وتتولى Film Clinic Indie Distribution توزيعه في العالم العربي، ومن المخطط إطلاق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس في نوفمبر الحالي (تشرين الثاني) 2021.