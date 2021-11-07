السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي

الأحد 07/نوفمبر/2021 - 12:16 م

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، ليطمئن على سلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها فجر اليوم، متمنياً له ولشعب العراق الشقيق الأمن والاستقرار والسلام.

من جانبه أعرب رئيس وزراء العراق عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي التي تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وسلام.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعرض فجر اليوم الأحد لمحاولة اغتيال فاشلة، عقب تعرض مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد لهجوم باستخدام طائرة بدون

طيار "مسيرة".