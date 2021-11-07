ads
الأحد 07 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، ليطمئن على سلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها فجر اليوم، متمنياً له ولشعب العراق الشقيق الأمن والاستقرار والسلام. 
من جانبه أعرب رئيس وزراء العراق عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي التي تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وسلام.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعرض فجر اليوم الأحد لمحاولة اغتيال فاشلة، عقب تعرض مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد لهجوم باستخدام طائرة بدون 
طيار "مسيرة".

ads
الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي العراق