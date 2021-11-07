أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021

الأحد 07/نوفمبر/2021 - 11:04 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي 18.07 جنيه للشراء و18.22 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني 21.25 جنيه للشراء و21.43 جنيه للبيع.

الفرنك السويسرى 17.12 جنيه للشراء و17.26 جنيه للبيع.

الـ100 ين يابانى 13.74 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

اليوان الصينى 2.44 جنيه للشراء و2.46 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد كما يلي:

سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 51.80 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.