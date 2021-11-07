ads
الأحد 07 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

إصابات بعد استهداف مسيرة لمنزل رئيس الوزراء العراقي

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد مراسل العربية، بوقوع إصابات بعد استهداف مسيّرة لمنزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ليلة السبت إلى الأحد، وإطلاق نار كثيف قرب المنطقة الخضراء ببغداد، فيما أكد مصدر أمني عراقي اعتراض مسيّرة يعتقد أنها حاولت استهداف منزل الكاظمي.

ووصل عدد من قادة الميليشيات العراقية الموالية لإيران، والتي خسرت في الانتخابات النيابية الأخيرة في وقت متأخر، السبت، أمام بوابات المنطقة الخضراء للمشاركة في الاحتجاجات ضد الانتخابات، وما يسمونه تزوير النتائج، بينها حزب الله وبدر والنجباء والعصائب.

وشارك المئات السبت في تظاهرة على إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد غداة مواجهات وقعت بين محتجين مؤيدين لفصائل موالية لإيران، اعتراضًا على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، والقوات الأمنية، وأسفرت عن مقتل شخص على الأقلّ.

وقاموا بنصب الخيام في الحديقة الموازية لواحدة من البوابات الأربع للمنطقة الخضراء، استعدادًا لاعتصام جديد، حارقين صورًا لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما انتشرت القوات الأمنية في المكان. 

ads