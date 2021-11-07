إصابات بعد استهداف مسيرة لمنزل رئيس الوزراء العراقي

الأحد 07/نوفمبر/2021 - 02:11 ص

أفاد مراسل العربية، بوقوع إصابات بعد استهداف مسيّرة لمنزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ليلة السبت إلى الأحد، وإطلاق نار كثيف قرب المنطقة الخضراء ببغداد، فيما أكد مصدر أمني عراقي اعتراض مسيّرة يعتقد أنها حاولت استهداف منزل الكاظمي.

ووصل عدد من قادة الميليشيات العراقية الموالية لإيران، والتي خسرت في الانتخابات النيابية الأخيرة في وقت متأخر، السبت، أمام بوابات المنطقة الخضراء للمشاركة في الاحتجاجات ضد الانتخابات، وما يسمونه تزوير النتائج، بينها حزب الله وبدر والنجباء والعصائب.

وشارك المئات السبت في تظاهرة على إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد غداة مواجهات وقعت بين محتجين مؤيدين لفصائل موالية لإيران، اعتراضًا على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، والقوات الأمنية، وأسفرت عن مقتل شخص على الأقلّ.

وقاموا بنصب الخيام في الحديقة الموازية لواحدة من البوابات الأربع للمنطقة الخضراء، استعدادًا لاعتصام جديد، حارقين صورًا لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما انتشرت القوات الأمنية في المكان.