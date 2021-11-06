بالصور.. مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكرم محمد سيف الأفخم

تسلم مند قليل المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، درع تكريمه بإعتباره الشخصية العربية المسرحية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح الدورة السادسة من مهرجان "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" التي أقيمت بقصر ثقافة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، بحضورلفيف من كبار الفنانين والمسرحيين.
وكرمه المهرجان على إنجازاته المسرحية الهائلة، ودعمه الدائم للمسرح العربي والدولي، وإسهاماته في تشجيع العديد من المهرجان المسرحية في تقديم أفضل مالديها والظهور بالصورة اللائقة بها.
كما أهداه المهرجان شهادة تقدير، كونه العربي الوحيد الذي ترأس الهيئة الدولية للمسرح دورتين متتاليتين، وهو دليل على جدارته بذلك المنصب الرفيع، الذي ابلى فيها بلاء حسناً، وساهم في رفعة وسمو أبو الفنون.
حملت الدورة السادسة من عمر المهرجان اسم “سيدة المسرح” الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التي شاركت الفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان في تسليم الجوائز للمكرمين بالدورة السادسة.
ويتم على هامش فعاليات الافتتاح تكريم عدد كبير من المسرحيين، جاء أبرزهم: الفنان الكويتي الكبير داوود حسين، والفنانة الاردنية الكبيرة أمل الدباس، والفنان البلچيكي مارك بيسون ، باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.