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السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مهرجان الموسيقى العربية.. انطلاق الجلسة الختامية للمحور الفكري

الجلسة الختامية بالمحور
الجلسة الختامية بالمحور الفكري لمهرجان الموسيقى العربية
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انطلقت صباح اليوم وقائع الجلسة الختامية لفعاليات المحور الفكري المصاحب لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نسخته 30 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية 
وتأتي الجلسة الختامية بمشاركة 10 باحثين من مختلف الدول العربية ومنها الأردن والسودان وتونس ومصر ليبيا والعراق والبحرين. ويشارك بها كلا من الدكتور نضال نصيرات، والدكتور محمد آدم سليمان، والدكتور الفاتح حسين والدكتور محمد المصمودي والدكتور محمد جمال والدكتور على شمس الدين، والدكتور على نجم عبدالله، والدكتور عدنان ساهي، والدكتور أحمد عبدالله دعوب، والدكتورة كوكب توفيق ويرأس الجلسة الدكتور محمد شبانة استاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون. 
وتتناول الجلسة الختامية حديث عن الآلات الشعبية ومنها آلة السمسمية والة الطنبورة
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ويناقش المحور المصاحب  لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30، تحت عنوان " الآلات الموسيقية في الإبداع الموسيقي العربي المعاصر" ويقام على مدار أربعة أيام خلال الفترة من من ٢ إلى  ٦ نوفمبر على المسرح الصغير عدد من المحاور الفكرية في مجال الموسيقى ومنها "الإبداع المعاصر للموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا"، "الكتابة الآلات الموسيقى العربية بين التخت والاوركسترا"، و"خصوصية الأداء على الآلات الموسيقية العربية"، و"تجارب استخدام الآلات الغربية في الابداع الموسيقى العربي ما لها وما عليها “رؤى نقدية”، و"دور الآلات الشعبية في الإبداع الموسيقي، تعليم آلات الموسيقى العربية".
ويشارك في المؤتمر٥٠ باحث من ١٥ دولة عربية واجنبية هي "مصر"،"سوريا"، "المانيا"، "تونس"، "البحرين"، "الأردن"، "الكويت"، "السودان"،"العراق"، "لبنان"، "المغرب"، "السعودية"، "ليبيا"، "فلسطين"، "إيطاليا".

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الجلسة الختامية مهرجان الموسيقى العربية المحور الفكري