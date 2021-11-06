«ليلة الأبطال».. أبوظبي تنظم أكبر بطولة عالمية لكمال الأجسام

السبت 06/نوفمبر/2021 - 01:11 م

أعرب الدكتور رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ، عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساهمتها في دعم ورعاية رياضة بناء الأجسام في علي كافة المستويات العالميه، ووجه الشكر والتقدير للعقيد عبد الكريم محمد سعيد لما قدمه، ولازال يقدمه من دعم ونشر للثقافه الرياضيه عن طريق اكاديميه الاتحاد الدولي ifbb التابعة رسمياً للاتحاد الدولي لكمال الأجسام، وذلك خلال مختلف الفعاليات والدورات المتميزه التي نظمتها خلال الفتره الماضيي.

وابدي "سانتونجا"، سعادته باستضافة إمارة أبوظبي لبطولة “ليلة الابطال” ويشرف علي التنظيم العقيد عبد الكريم محمد لهذا الحدث العالمي وهي بطوله من اقوي بطولات الاتحاد الدولي لكمال الأجسام أن لم تكن الاقوي والافضل علي الاطلاق ومن المقرر اقامتها خلال الفتره من ١٨ الي ٢٠ مارس ٢٠٢٢ وهو ما اقرته الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي .



تجدر الاشاره إلى أن الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، كرم العقيد عبدالكريم رئيس اكاديمة الاتحاد الدولي ifbb في الامارات جاء التكريم نظرا لنجاحاته العديدة في نشر الثقافه الرياضيه بمفهومها الصحي الصحيح في كافة المستويات سواء القارية أو العالمية، وجاء التكريم من الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي والدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي و بحضور محافظ بلدية سانتا سوزانا الاسبانيه جاء التكريم اثناء انعقاد اجتماع الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي لكمال الاجسام ٢٠٢١.

وأعرب العقيد عبدالكريم محمد سعيد عن سعادته واعتزازه الكبير بهذا التكريم والتقدير واعتبره وساماً على صدره وعلى صدر الرياضة الإماراتية بشكل عام، وقال: «أهدي هذه التكريم إلى القيادة الرشيدة في الدولة، وأعتبرها تأكيداً على نجاحات أبناء الإمارات في كافة المجالات، ووعد بتقديم المزيد من الجهد وخدمة الوطن وانه تكريم عزيز علي قلبه وابدي كل امتناني وشكري للاتحاد الدولي ورئيسه ونائبه الدكتور عادل فهيم.