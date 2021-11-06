تأجيل محاكمة متهمي أحداث قسم شرطه العرب لـ 11 ديسمبر

السبت 06/نوفمبر/2021 - 01:06 م

قررت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 15 متهما في أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم احداث قسم شرطة العرب لجلسه ١١ ديسمبر.

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين وقيادات بجماعة الإخوان الإرهابية بينهم مرشد الإرهابية سبق الحكم عليهم بأحكام تتراوح ما بين الموبد والمشدد بأنهم في الفترة من 16 غسطس2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص .

وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والادوات المعدة للاعتداء على الاشخاص، إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الاسلحة والادوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.