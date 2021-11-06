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السبت 06 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 6 نوفمبر 2021

نشرة
نشرة
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تنشر “البوابة نيوز”، أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية، اليوم السبت، الموافق 6 نوفمبر 2021 :- 

 

٢,٨ مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد خلال أكتوبر الماضي

https://www.albawabhnews.com/4463347

 

غرفة الجلود: 40 شركة مصرية تشارك بمعرض إيساف الدولي للمستلزمات في تركيا

https://www.albawabhnews.com/4463341

 

وزيرة التجارة: 4.1 مليار يورو صادرات مصرية للاتحاد الأوروبي في 8 أشهر

https://www.albawabhnews.com/4463333

 

الرئيس الكولومبي: إكسبو 2020 دبي علامة فارقة في تاريخ العالم

 

https://www.albawabhnews.com/4463301

 

«صناعة شباب الأعمال» تضع روشتة دعم المشروعات مستقبلاً

 

https://www.albawabhnews.com/4463350

 

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نشرة أخبار الاقتصاد , البوابة نيوز شباب الاعمال المالية الصناعة والتجارة