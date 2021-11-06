نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 6 نوفمبر 2021

تنشر “البوابة نيوز”، أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية، اليوم السبت، الموافق 6 نوفمبر 2021 :-
٢,٨ مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد خلال أكتوبر الماضي
https://www.albawabhnews.com/4463347
غرفة الجلود: 40 شركة مصرية تشارك بمعرض إيساف الدولي للمستلزمات في تركيا
https://www.albawabhnews.com/4463341
وزيرة التجارة: 4.1 مليار يورو صادرات مصرية للاتحاد الأوروبي في 8 أشهر
https://www.albawabhnews.com/4463333
الرئيس الكولومبي: إكسبو 2020 دبي علامة فارقة في تاريخ العالم
https://www.albawabhnews.com/4463301
«صناعة شباب الأعمال» تضع روشتة دعم المشروعات مستقبلاً
https://www.albawabhnews.com/4463350