5 جنيهات ارتفاعا فى أسعار الذهب اليوم السبت

السبت 06/نوفمبر/2021 - 09:43 ص

ارتفعت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت 5 جنيهات للجرام، للمرة الثانية على التوالى بعد ارتفاعه صباح أمس بنفس القيمة وسجل عيار 21 نحو 786 جنيه للجرام كما سجل عيار 24 نحو 897 جنيه، وسجل عيار ١٨ يسجل 675 جنيها، والجنيه الذهب يسجل6288 جنيها، وسجل عيار 14 نحو 525 جنيه للجرام.

وسجلت الأونصة 27.937 جنيه، تتراوح سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

وتمثل المصنعية فى الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام، ويعد عيار 21 أكثرهم انتشارا وتفضيلا للمشترين

وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا،

والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار.