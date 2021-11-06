أسعار العملات الدولية أمام الجنيه اليوم السبت 6 نوفمبر 2021

السبت 06/نوفمبر/2021 - 09:08 ص

استقرت العملات العربية والأجنبية بداية تعاملات اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، في البنك المركزي المصري و البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية وشركات الصرافة.

وحافظ الدولار الأمريكي على استقراره ، وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

فيما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري إلى 18.13 جنيه للشراء و18.24 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري انخفض سعر اليورو وسجل 18.08 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع ، وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

والبنك التجاري الدولي هبط سعر اليورو ليسجل 18.12 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى 21.37 جنيه للشراء، و21.51 جنيه للبيع.

و بالنسبة للعملات العربية ، و أكثرها انتشارا و إقبالا في سوق الصرف المصري "الريال السعودي ، والدرهم الاماراتي ، والدينار الكويتي " فقد شهدت هي الاخري حالة من التباين.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم لدى البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع ، وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حيث سجل 51.84 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.