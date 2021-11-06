استقرار أسعار الدولار بداية اليوم السبت 6 نوفمبر 2021

السبت 06/نوفمبر/2021 - 08:56 ص

واصلت أسعار الدولار الأمريكي استقرارها أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، في البنوك العاملة في سوق الصرف المصري حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيه، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيه.

وبلغ متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصري بداية تداولات اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.، فيما استقر سعره فى البنك الأهلي المصري بداية التعاملات عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بنك الإسكندرية مسجلا نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، ووصل فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار فى بنك مصر بداية تداولات اليوم 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.