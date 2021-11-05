القمة 123.. الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف

الجمعة 05/نوفمبر/2021 - 08:20 م

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف في شباك مضيفه الزمالك، بالمباراة المقامة بينهما حاليًا بإستاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، سدد الكرة في الدقيقة 16 فارتدت من العارضة وارتطمت بمحمد أبو جبل حارس الزمالك وتهادت داخل الشباك.

الزمالك يدخل اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم: عمر السعيد.

أما الأهلي فيلعب بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

وعلى غير العادة يقام الكلاسيكو في الجولة الثالثة، بعد أن اعتاد الجمهور مشاهدة المواجهة في الجولة الأخيرة من كل دور ما يزيد اللقاء سخونة، خاصة وأن كلا القطبين افتتح الموسم بالعلامة الكاملة بتحقيق الفوز في أول مباراتين ومن ثم يبحث كل طرف عن الانتصار الثالث على التوالي لإسعاد الجماهير والحصول على دفعة معنوية هائلة يكمل بها مشوار المسابقة، فالزمالك يسعى للحفاظ على لقبه، والأهلي يتطلع لاستعادته من جديد.

الأهلي أمن صدارة جدول الترتيب مع نهاية الجولة الثانية بفارق هدف عن الزمالك، وكل منهما نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي بالنسبة للمارد الأحمر، وإنبي وطلائع الجيش للفارس الأبيض.

المباريات الأخيرة بين الفريقين جاءت مشتعلة ما جعل المتابعين يترقبون لقاء ساخنا الليلة، ففي آخر 10 لقاءات بينهما بكل المنافسات فاز الأهلي في 5 لقاءات، وتفوق الزمالك في 3 مناسبات، وتعادل القطبان في مباراتين فقط ما يؤكد أن الندية كانت حاضرة في الماضي القريب، ومن المتوقع أن تشتعل المنافسة بينهما ليس فقط في مباراة الليلة ولكن في الموسم الحالي.

«كارتيرون» المدير الفني للزمالك، أعد برنامجًا خاصًا لتجهيز الفريق الأبيض للقاء، حيث شاهد مباراتي الفريق السابقتين أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي، لوضع يده على نقاط القوة والضعف بين صفوفه، واستغلال أي ثغرة أو نصف فرصة للتسجيل خاصة وأن الهدف الذي يضيع أمام القمة لا يعوض.

نفس السيناريو نفذه «موسيماني»، حيث كلف معاونيه بتحليل أداء الزمالك أمام إنبي وطلائع الجيش، لإيقاف خطورة الثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وعدم منحهم أي مساحة للتحرك في منطقة الخطورة، أو بناء الهجمات والوصول إلى مرمى المارد الأحمر نهائيًا على مدى الـ90 دقيقة.