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الجمعة 05 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

المحلة يكتسح إنبي بثلاثية في الدوري الممتاز

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة
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حقق فريق غزل المحلة فوزا كبيرا على حساب ضيفه إنبي بثلاثية نظيفة  في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "المحلة" في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف غزل المحلة عبده يحيى في الدقيقة 16 وصلاح ريكو بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 44، ثم أحمد غنيم من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

وحقق ابناء محمد عودة الانتصار الثاني على التوالي في الدوري بعد الفوز في الجولة الماضية على الدخان وكان افتتح المسابقة بالتعادل مع المصري.

بهذه النتيجة رفع غزل المحلة رصيده بقيادة مديره الفني محمد عودة إلى 7 نقاط في المركز الثاني "مؤقتا"، بينما تجمد رصيد إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

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فريق غزل المحلة ضيفه إنبي مسابقة الدورى الممتاز محمد عودة حلمي طولان