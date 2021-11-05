"البعد الأفريقي لمصر" ندوة في ثقافة الأقصر

الجمعة 05/نوفمبر/2021 - 07:50 م

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن "البعد الإفريقى".

وذكر بيان صادر عن الهيئة، منذ قليل، أن الباحث الأثري محمود سمير تحدث خلال لقاء "البعد الأفريقي عن انتماء مصر لمحيطها الإفريقي والأبعاد الجغرافية والتاريخية التقليدية، حيث حرصت السياسة المصرية تجاه محيطها الإفريقي على التأكيد علي الثوابت التاريخية والإستراتيجية والمساهمات المصرية في برنامج الاتحاد الأفريقي في مجالات "الإغاثة، حفظ الأمن، السلم الأفريقي، مكافحة الإرهاب" والعمل علي تنمية دول القارة عموما ودول حوض النيل خصوصا مع عدم الوقوف ضد مصالح الدول.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان" أهمية القيم الإيجابية فى المجتمع" وأوضح الدكتور محمد حنفي مفهوم القيم لغويا وإصطلاحيا من مختلف الجوانب وأنواع القيم وصورها المختلفة وخصائصها وسماتها ودور مؤسسات الدولة فى ترسيخ القيم ودور السيد الرئيس فى دعم منظومة القيم والعولمة وتبدل القيم وأساليب وآليات الحفاظ علي القيم، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة لرسوم الأطفال نفذتها حجاجية خيري، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة رسم حر نفذها أحمد أمين، وكذلك نفذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة فنية قص ولصق نفذتها فاطمة عبد الكريم، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة إسنا ورشة أشكال فنية من الصلصال نفذتها رشا عبدالحميد.

ونظم قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر خالد حلمى الطاهر وألقى فن الموال السباعى، وكذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية وألقى الشاعر أحمد صديق قصيدة" أم الشهيد"، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية بعنوان "الغربة طالت" إلقاء الشاعر حسن مغربي، بينما أعد قصر ثقافة الطفل دورى ثقافى فى المعلومات العامة أدارته فاطمة ماهر، بجانب ذلك نفذ القصر عرض مسرح عرائس قصة بعنوان" الثعلب العنيد" أداء زينب أحمد، نيرمين عاطف، هناء أحمد.