بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في القمة 123 بالدوري المصري

الجمعة 05/نوفمبر/2021 - 05:40 م

يترقب جمهور كرة القدم في مصر والعالم العربي مباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك والتي ينقلها موقع البوابة نيوز في بث مباشر مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الأسبوع الثالث للدوري المصري الممتاز، ويسعى الزمالك حامل اللقب بقيادة مدربه كارتيرون لتحقيق فوز في المواجهات المباشرة على غريمه الأهلي الذي يتفوق بشكل كبير في المواجهات المباشر حيث حقق الأهلي 46 فوز مقابل 27 فوز فقط للزمالك.

موعد البث المباشر لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة

وتنطلق فعاليات البث المباشر للمباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعد أسبوعين فقط من بداية الدوري المصري الممتاز موسم 2021 - 2022 وحقق الفريقين الفوز في المبارتين السابقتين ليصبح رصيد كل منهما 6 نقاط وقبل المواجهة المرتقبة إستقر كارتيرون المدير الفني للزمالك بسهوله على تشكيلته الأساسية التي تشهد إستقرار كبير في جميع الخطوط.

تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي بمباراة القمة 123

في حراسة المرمى محمد أبو جبل وخط دفاع محمود حمدي الونش وحمزة المثلوثي ومحمود علاء وأحمد فتوح بينما خط الوسط يتكون من طارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما بينما في الهجوم أشرف بن شرقي وعمر السعيد.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في مباراة القمة اليوم الجمعة

وفي الجهة الأخرى يعاني بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من عدم إستقرار التشكيل خاصة في خط الهجوم بسبب كثرة عدد اللاعبين الجاهزين بعد إنضمام بيرسي تاو للتشكيل ووجود محمد الشريف وحسام حسن ويتكون تشكيل الأهلي في مواجهة الزمالك بمباراة القمة اليوم الجمعة من محمد الشناوي في حراسة المرمى وخط دفاع بقيادة علي معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق وفي خط الوسط مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات وأليو ديانج وفي خط الهجوم بيرسي تاو ومحمد الشريف.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في مباراة القمة اليوم الجمعة