بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري اليوم الجمعة

الجمعة 05/نوفمبر/2021 - 03:01 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري العام المصري موسم 2021 - 2022 والتي تعتبر الدربي الأهم على مستوى الكرة الإفريقية والعربية في القمة التي تحمل الرقم 123.

ويسعى الزمالك حامل لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي للإنتصار على غريمة الأهلي لكسر عقدة تفوق الأهلي على الزمالك في المواجهات المباشر حيث إنتصر الفريق الأحمر في 46 مباراة بينما فاز الفريق الأبيض في 27 مواجهه.

موعد مشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. بث مباشر اليوم الجمعة

وتبدأ المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري والتي تأتي مبكرا هذا الموسم بعد جولتين فقط من بداية الدوري وحقق الفريقين إنتصارين ليصبح رصيد كل منهما 6 نقاط.

تشكيل الزمالك لمباراة القمة ضد الأهلي

ويدخل الزمالك حامل لقب المسابقة في الموسم الأخير بتشكيل يشهد إستقرار في عناصره الرئيسية ومن المقرر أن يبدأ كارتيرون المباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد ويوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد أو سيف الدين الجزيري.

تشكيل الأهلي في مباراة القمة ضد الزمالك

وعلى العكس يمتلك موسيماني كتيبة لاعبين في خط الهجوم بعد بداية المهاجم الجنوب افريقي بيرسي تاو في وجود محمد الشريف وحسام حسن

ويتكون تشكيل الأهلي اليوم في مباراة القمة ضد الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: حمدي فتحي وبدر بانون وأيمن أشرف.

خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج وعلي معلول.

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو ومحمد مجدي "أفشة".

مشاهدة البث المباشر لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة