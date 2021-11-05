ننشر إنجازات مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون خلال أسبوع

الجمعة 05/نوفمبر/2021 - 12:44 م

أكد سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إستمرار المتابعة لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرى مركز أشمون ، ففي الوحدة المحلية بشما جاري صب سقف الدور الخامس وجاري التسديد بالطوب والأسمنت للدور الثاني والثالث لجناح مدرسه الشهيد سامح طاحون بقريه شما، كما جارى العمل على قدم وساق فى أعمال رفع كفاءه وتطوير المبنى القائم بمدرسه الشهيد سامح طاحون بقريه شما بنسبه تنفيذ 80%، ومدرسه الشهيد محمد عيسى العليمي ، وكذا مدرسه الشهيد إسلام قنديل كركيت الثانويه التجاريه بشما بنسبه تنفيذ 75% ومدرسه الشهيد أيمن العفيفي بقريه شما .

‏كما تم صب سقف الدور الثالث بالمجمع الطبي بشما ، وجاري رفع كفاءه وتطوير الوحده الصحيه بقريه ساقيه المنقدي وجارى عمل فراغات للسقف تمهيداً للعزل ، كما جاري رفع كفاءة وتطوير المبنى الإدارى بمركز شباب شما ،فضلا عن أنه جارى عمل التشطيبات الداخليه والخارجية بمجمع المصالح الحكوميه بشما ، و جاري أعمال التشطيبات الداخليه بالمجمع الزراعى ، فضلا عن الإنتهاء من تكسية ترعة الفواره وترعة جانبية شما بهواش .

‏‏ وأضاف "سرور"، انه جاري مد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة بقريه سنتريس حيث تم مد وتدعيم المناطق المحرومة من مياه الشرب حيث تم تنفيذ حوالي 2000م طولى وجاري تنفيذ خطة الاحلال و التجديد لخط المياه بالطريق العام شبين الكوم-القناطر الخيرية زمام سنتريس ،وكذا جارى أعمال التشطيبات من محارة وكهرباء وسباكة والنجارة- والنقاشة بالمجمع الخدمي ، و شد الشدة الخشبية لاعمدة الدور الاول العلوي بمدرسة عزبة الحضري .

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‏كما جاري أعمال إستكمال تبطين ترعة العامرية بزمام منيل دويب و القناطرين و كفر أبو محمود ، كما جاري أعمال البناء للدور الأرضي و الاول العلوي بالمجمع الزراعي،ورفع كفاءة الوحدة الصحية بمنيل دويب ،وشد الشدة الخشبية لاعمدة الدور الاول العلوي لمركز شباب كفر أبو محمود تمهيداً لصبه ، هذا وقد تم شد الشدة الخشبية لسقف الدور الاول العلوي لإنشاء جناح بمدرسة الشهيد شوقى عبدالحكيم بمنيل دويب ، بالإضافة إلى أنه جارى أعمال الحفر لإنشاء ملعب منيل دويب .

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وفى الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة ، أشار رئيس المدينة إلى أنه جاري أعمال التشطيبات بالمجمع الخدمي، كما جاري شد القواعد الخرسانية المسلحة للدور الأرضي للمركز الصحي بساقيه أبو شعرة ، وفي الوحدة المحلية بطهواي فجاري أعمال التشطيبات المجمع الخدمي ، و صب سقف الدور الأرضي وجاري البدء في شد أعمده الدور الأول العلوي بالمجمع الزراعي ، بالإضافة إلى أنه جارى أعمال الحفر لإنشاء الوحدة الصحيه بطهواي .

أما بالنسبة للوحده الصحيه بعزبه كرم فقد تم الانتهاء من جميع أعمال رفع الكفاءة وجاري الانتهاء من تنجيل حديقه الوحده الصحيه ، كما تم صب القواعد العادية للوحده الصحيه بدلهمو ، و صب القواعد العادية لمركز شباب دلهمو ، وبالنسبة لمدرسه عزبه التاجي البحريه بدلهمو جاري التشطيبات النهائية بالمبنى و صب القواعد المسلحه للسور وجاري شد الاعمده المسلحه للسور ، أما جناح المدرسة الثانوي العام بطهواي فجاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية .

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‏ وفي الوحدة المحلية بجريس فجارى أعمال التشطيب وأعمال النجارة والسباكة والكهرباء وأعمال النقاشة بالدور الأول علوى ومحارة الواجهة الخارجية للمجمع الخدمى ، وبالنسبة للمجمع الزراعي فقد تم صب سقف السلم وجارى عملية العزل وردم الاساسات بالرمل وجارى تشوين الطوب لتسديد حوائط المبني ، وفي المركز الصحي بجريس فجارى العمل بالشدة الخشبية والتسليح لصب سقف الدور الأرضي .

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‏وفي الوحدة المحلية بسبك الأحد فجارى أعمال التشطيب بالدور الأرضى والأول العلوى وجارى إستكمال المبانى بالدور الثانى العلوي بالمجمع الخدمي ، وفي جناح مدرسة أبوبكر الصديق بسبك الأحد فجارى عمل الجرافيت والواجهات للملحق الانشائى وكذلك جارى أعمال النقاشه للفصول وجارى صيانه وتشطيب المبنى .

وفي مركز شباب سبك الأحد فقد تم الإنتهاء من أعمال العزل وصب الخراسانات المسلحه وبدء العمل فى تشطيبات الدور الأرضى ،كما تم صب القواعد الخرسانية وجارى شد الاعمده الخاصة بمركز شباب محلة سبك ، وكذا الانتهاء من أعمال الحفر ووضع طبقة الاحلال الخاصة بالوحدة الصحية بمحلة سبك ، كما تم التشغيل بشكل تجريبى بعد تركيب المحابس بعملية مياه شوشاى ،وأيضا جاري أعمال التطوير بمدرسة الشهيد الطباخ بكفر السيد ،كما تم صب القواعد الخرسانية بمركز شباب قرية كفر السيد .