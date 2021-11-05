محافظ الجيزة: الدولة تخطو بخطى ثابتة للقضاء على التعديات

الجمعة 05/نوفمبر/2021 - 11:40 ص

فى إطار تنفيذ المرحلة الجديدة من الموجه 18 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعاً موسعاً لوضع جدول زمنى للإنتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية سواء التى لم يتم التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع عليها أو التى لم يثبت المنتفعين بها جديتهم فى إستكمال باقى إجراءات التقنين ورد حق الدولة .



كما وجه المحافظ بإزالة كافة التعديات على حرم نهر النيل والمصارف وأسفل الخطوط الهوائية ( الضغط العالى ) وعلى جانبى خطوط السكك الحديدية وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والتعامل الحازم حيال تلك المخالفات على أن يتم رفع تقرير يومى بنتائج الأعمال للوقوف على مجهودات الوحدات المحلية والأجهزة المعنية .

وخلال الاجتماع أطلع محافظ الجيزة علي الموقف الحالى لإزاله التعديات ونسب تنفيذ الأعمال بنطاق الأحياء والمراكز كما ناقش المعوقات التى تواجه كل جهة وسبل معالجتها لتحقيق معدل انجاز أعلي خلال المرحلة المقبلة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة العمل ككيان واحد ورفع درجة التنسيق والتعاون لإسراع وتيرة العمل وتوحيد القرارات الصادرة في ذلك الشأن مع تدقيقها جيدا للإلتزام بالجدول الزمنى لإزالة كافة التعديات بمايتماشى مع إستراتيجية الدولة فى هذا الشأن. مشيراً إلى أن الدولة تخطو بخطى ثابتة نحو القضاء على العشوائية فى البناء وإزالة التعديات وضبط منظومة العمران.



كما شدد المحافظ على مراجعة كافة قرارات الإزالة السابقة لمخالفات التعدى لتسوية القرارات التى تصالح أصحابها عليها عدا تلك الغير مستوفاة لإشتراطات التصالح لحين البت فى الموقف القانونى لكل منها وتكثيف الرقابة والمتابعة لرصد أى حالات تعدى جديدة والإزالة الفورية لها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حضر الاجتماع الذي ترأسه المحافظ الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.