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الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

ميليشيات الحوثى تستهدف مزارع المواطنين جنوبي الحديدة

ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
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استهدفت ميليشيات الحوثي بقصف مدفعي مزارع المواطنين في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، الخميس، إن الميليشيات أطلقت عددا من القذائف المدفعية (الهاون) الثقيل وسقطت في مزارع المواطنين وبالقرب من بئر مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتغذي المزارع والسكان بالمياه.

وأضافت المصادر، أن القصف والاستهداف الذي شنته الميليشيات أجبر المدنيين على مغادرة مزارعهم وترك أعمالهم.

على صعيد متصل، أكدت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت مدينة مأرب بصاروخ باليستي، مشيرا إلى أن الصاروخ سقط في حي سكني بالمدينة.

 

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ميليشيات الحوثي التحيتا الحديدة اليمن