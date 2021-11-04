نواب ونائبات قادمات: استضافة مصر لـ «قمة المناخ» يبرز اهتمامها بالملف

الخميس 04/نوفمبر/2021 - 07:30 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسجو، يوضح الدور التاريخي لمصر في المنطقة، وأن استضافة مصر لقمة تغير المناخ العام القادم 2022 يبرز اهتمامها الكبير بهذا الملف.

وأكدت في بيان له اليوم، أن قيادة مصر للدول العربية في قمة تغير المناخ يعكس قوتها بالمنطقة، موضحة أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التي أعطت أكبر اهتمام خلال السنوات الماضية بقضايا المناخ عن طريق وزارة البيئة ووضعته فى مقدمة أولوياتها.

وأوضحت أن تصريحات الرئيس السيسي في قمة المناخ، عبرت عن حقوق وطموحات وامنيات الدول النامية والدول الإفريقية وحملت رسالة قوية بضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لصالح تمويل المناخ في الدول، كما أن الدولة المصرية استطاعت أن يكون هناك تغيير جذري لمشكلات تغير المناخ من خلال التحول الأخضر وتعميمها في شتى المجالات وكذلك تقليل المخاطر الناتجة عن الانبعاثات الغازية.

وطالبت بضرورة تكاتف العالم بمواجهة تلك التغيرات وانعكاساتها وعرض وجهات نظر مصر حول طرق التصدي لهذه الأزمة، إضافة إلى النجاحات التي تحققها مصر في مواجهة التغيرات المناخية.