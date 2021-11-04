أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021

الخميس 04/نوفمبر/2021 - 06:03 م

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، بعد أن شهد ارتفاع في التعاملات الصباحية بنحو 4 جنيهات ، لكنه عاود الاستقرار في مساء أخر جلسات الأسبوع .

وسجل عيار 21 نحو 773 جنيها للجرام، كما سجل عيار 24 نحو 883 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 662 جنيها، والجنيه الذهب سجل 6200 جنيها، وسجل عيار 14 نحو 520 جنيها للجرام.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا صباح اليوم بعد تصريحات باول جيروم رئيس الفيدرالى التى أكد فيها أن التضخم سيكون أكثر قليلا من مرحلى وان تداعيات كورونا ستستمر بعض الوقت، كما أعلن أنه سيتم تقليص مشترياته من السندات بقيمة 15 مليار دولارا بنهاية شهر نوفمبر، بينما أبقى على سعر الفائدة مستقرا بين الصفر و0.25%.

وأدت تصريحات باول إلى ارتفاع سعر الذهب بعد اتجاه المستثمرين لشرائه كملاذ آمن، وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.68%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.65% وتم التدول على 1775.45 دولارا للأوقية ويجد الذهب الدعم على 175.50 دولارا، والمقاومة على 1802.90 دولارا .

وسجلت الأونصة 27.723 جنيه، تتراوح سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

وطرأ عدد من الأحداث التي أثرت على أسعار الذهب في مصر والبورصات العالمية الأسبوع الماضي، ما أعلنه البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعًا على نطاق واسع، ومع ذلك أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك، أن برنامج شراء السندات الطارئ PEPP سينتهي رسميًا في مارس.

وأخيرا تأثر سوق الذهب بقرر بنك كندا في وقتٍ سابقٍ لأوانه إنهاء برنامج شراء السندات في قرار مفاجئ بعد الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.25٪، ليقفز الدولار الكندي مقابل معظم العملات الرئيسية في أعقاب القرار.