سعر الدلار مساء اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021

الخميس 04/نوفمبر/2021 - 05:01 م

أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، مساء تعاملات اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 ، في البنوك العاملة في سوق الصرف المصر ي ، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيه، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيه.

وبلغ متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصري بداية تداولات اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري بداية التعاملات اليوم الخنيس عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بنك الإسكندرية مسجلا نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار فى بنك مصر بداية تداولات اليوم الخميس 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

بينما فى البنك التجارى الدولى "cib" بلغ سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى صباح اليوم الخميس 15.68 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.