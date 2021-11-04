جامعة سوهاج تنظم دورة تدريبية للعاملين فى مجال التأمينات والمعاشات

الخميس 04/نوفمبر/2021 - 04:48 م

نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج، دورة تدريبية بعنوان "التأمينات والمعاشات"، لتنمية مهارات العاملين في مجال التأمينات والمعاشات وتزويدهم بالأساليب والمفاهيم الحديثة في المجال الوظيفى، وذلك بمركز تنمية الموارد البشرية بالحرم الجامعى القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو مناقشة مشكلات ومعوقات العمل والتوصل إلى أفضل الحلول المناسبة له، إضافة إلى توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز الأعمال، وإكساب العاملين خبرات مختلفة في مجال التأمينات والمعاشات .

وأضاف "عبدالخالق"، أن الاهتمام بتنمية الموارد البشرية من أهم المحاور الأساسية للإرتقاء بمستوي أداء العاملين ومهاراتهم، وذلك من خلال تزويدهم بكل ما هو جديد في مختلف التخصصات والمجالات لأداء الأعمال المسندة إليهم بكفاءة عالية.

وأوضحت أماني عثمان مدير عام إدارة التنظيم والإدارة، أنه شارك بالدورة ٢٩ متدربا من العاملين بإدارات شئون العاملين المركزية والكليات المختلفة بالجامعة، واستمرت على مدار ٣ أيام بواقع ١٢ساعة تدريبية، مضيفة أن البرنامج تناول تدريب العاملين على كيفية حساب المعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاء، والإستقالة والمعاش المبكر، وأيضاً حساب معاش الإصابة، ومستندات الملف للتأمين الاجتماعي وملف الإصابة، وحالات الحبس الإحتياطي والإيقاف عن العمل، وكذلك حالات الحبس الإحتياطي والإيقاف عن العمل، والحد الأدنى والأقصي لأجر الإشتراك الشهري، وحالات الإزدواج التأميني والعمالة المؤقتة، والعاملين فوق سن الـ٦٠ عام.

وأشار عبد العظيم قناوي محمد مدير عام التأمينات والمعاشات بمنطقة غرب سوهاج والمحاضر بالتدريب، إلى أن الدورة تساهم فى زيادة فاعلية وكفاءة العاملين في مجال شئون العاملين، وتحقيق أهداف الجامعة، من خلال مناقشة مشكلات ومعوقات العمل والتوصل إلى أفضل الحلول المناسبة له، مؤكداً أن الهدف الأساسي للتدريب هو نشر الوعي التأمينى بين العاملين بإدارة الموارد البشرية بالجامعة، مضيفا أن التدريب تناول شرح قانون التأمينات الإجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وملفات العجز المرضي وشرح تفصيلي لإشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمكافأة وإصابة العمل.

وأوضحت حنان رمضان مدير التدريب بإدارة التنظيم والإدارة، أن التدريب ضم أيضا محاور عدة منها، الإعارات والأجازات الخاصة للعمل بالخارج، والأجازات الدراسية ورعاية الطفل، وأيضا البعثات العملية، وحالات الإستدعاء والإستيفاء للقوات المسلحة .



وحاضر بالتدريب كلا عبد العظيم قناوي محمد مدير عام التأمينات والمعاشات بمنطقة غرب سوهاج، هاشم محمود هاشم مدير إدارة التفتيش بالتأمينات والمعاشات بمنطقة شرق سوهاج، وزينب محمد أحمد عضو التفتيش بمنطقة شرق سوهاج .