اقتصاد آخر الليل.. اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021

الخميس 04/نوفمبر/2021 - 02:00 ص

نشرت "البوابة نيوز"، على مدى الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة منتصف الليل:

محمد بن راشد: "إكسبو دبي" منصة تحتفي بتنوع الثقافات الإنسانية

https://www.albawabhnews.com/4461994

مسؤولون إماراتيون: يوم العلم يجدد روح الانتماء والولاء والإخلاص والوفاء

https://www.albawabhnews.com/4461977

توقعات بزيادة أسعار السيارات لهذه الأسباب

https://www.albawabhnews.com/4461971

"كهرباء ومياه دبي" تشارك الشعب الإماراتي احتفالات يوم العلم

https://www.albawabhnews.com/4461960

ولي عهد دبي: علم الإمارات قيمة ورمز والحفاظ على رفعته شرف وأمانة

https://www.albawabhnews.com/4461871

الفاو: إنهاء الجوع بحلول سنة 2030 يتطلب استثمارات سنوية بين 40 و50 مليار دولار

https://www.albawabhnews.com/4461875

البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

https://www.albawabhnews.com/4461854

"الإنتاج الحربي" تشارك بالأتوبيس الكهربائي "سيتي باص" بمعرض Cairo ICT

https://www.albawabhnews.com/4461827