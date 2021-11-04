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الخميس 04 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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نشرت "البوابة نيوز"، على مدى الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة منتصف الليل:

محمد بن راشد: "إكسبو دبي" منصة تحتفي بتنوع الثقافات الإنسانية

https://www.albawabhnews.com/4461994

مسؤولون إماراتيون: يوم العلم يجدد روح الانتماء والولاء والإخلاص والوفاء

https://www.albawabhnews.com/4461977

توقعات بزيادة أسعار السيارات لهذه الأسباب

https://www.albawabhnews.com/4461971

"كهرباء ومياه دبي" تشارك الشعب الإماراتي احتفالات يوم العلم

https://www.albawabhnews.com/4461960

ولي عهد دبي: علم الإمارات قيمة ورمز والحفاظ على رفعته شرف وأمانة

https://www.albawabhnews.com/4461871

الفاو: إنهاء الجوع بحلول سنة 2030 يتطلب استثمارات سنوية بين 40 و50 مليار دولار

https://www.albawabhnews.com/4461875

البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

https://www.albawabhnews.com/4461854

"الإنتاج الحربي" تشارك بالأتوبيس الكهربائي "سيتي باص" بمعرض Cairo ICT

https://www.albawabhnews.com/4461827

 

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النشرة الاقتصادية , معرض أكسبو دبي اسعار السيارات