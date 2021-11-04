اقتصاد آخر الليل.. اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021

نشرت "البوابة نيوز"، على مدى الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة منتصف الليل:
محمد بن راشد: "إكسبو دبي" منصة تحتفي بتنوع الثقافات الإنسانية
https://www.albawabhnews.com/4461994
مسؤولون إماراتيون: يوم العلم يجدد روح الانتماء والولاء والإخلاص والوفاء
https://www.albawabhnews.com/4461977
توقعات بزيادة أسعار السيارات لهذه الأسباب
https://www.albawabhnews.com/4461971
"كهرباء ومياه دبي" تشارك الشعب الإماراتي احتفالات يوم العلم
https://www.albawabhnews.com/4461960
ولي عهد دبي: علم الإمارات قيمة ورمز والحفاظ على رفعته شرف وأمانة
https://www.albawabhnews.com/4461871
الفاو: إنهاء الجوع بحلول سنة 2030 يتطلب استثمارات سنوية بين 40 و50 مليار دولار
https://www.albawabhnews.com/4461875
البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء
https://www.albawabhnews.com/4461854
"الإنتاج الحربي" تشارك بالأتوبيس الكهربائي "سيتي باص" بمعرض Cairo ICT
https://www.albawabhnews.com/4461827