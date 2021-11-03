نواب ونائبات قادمات: استضافة مصر لـ"قمة المناخ" يبرز اهتمامها بالملف

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 08:54 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسجو، يوضح الدور التاريخي والحقيقي لمصر في المنطقة.

وأكدت أن استضافة مصر لقمة تغير المناخ العام القادمة 2022 يبرز اهتمامها الكبير بهذا الملف فضلا عن انه هذا لم يأت من فراغ وإنما جاء تقديرا للدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

وقالت في بيان لها اليوم، أن قيادة مصر للدول العربية في قمة تغير المناخ يعكس قوتها بالمنطقة، موضحة أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التي أعطت أكبر اهتمام خلال السنوات الماضية بقضايا المناخ عن طريق وزارة البيئة ووضعته فى مقدمة أولوياتها.

وأوضحت ، أن تصريحات الرئيس السيسي في قمة المناخ، عبرت عن حقوق وطموحات وامنيات الدول النامية والدول الإفريقية وحملت رسالة قوية بضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لصالح تمويل المناخ في الدول النامية، مؤكدة أن الدولة المصرية استطاعت أن يكون هناك تغيير جذري لمشكلات تغير المناخ من خلال التحول الأخضر وتعميمها في شتى المجالات وكذلك تقليل المخاطر الناتجة عن الانبعاثات الغازية وتحويل وسائل النقل إلى وسائل صديقة للبيئة.

وطالبت بضرورة تكاتف العالم بمواجهة تلك التغيرات وانعكاساتها وعرض وجهات نظر مصر حول طرق التصدي لهذه الأزمة، إضافة إلى النجاحات التي تحققها مصر في مواجهة التغيرات المناخية ، لافتة إلي أن العالم يواجه أزمة مناخية ولابد من التحرك لحلها في أسرع وقت ممكن .