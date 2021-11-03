نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بشارعي باتا وجمال عبد الناصر في كرداسة

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 07:26 م

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن يرافقه اللواءخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة ومسئولي مديرية الطرق بالمحافظة أعمال تطوير وتوسيع شارع باتا بداية من الوحدة المحلية حتي شارع الرشاح بطول ١.٥ كم وشارع جمال عبد الناصر بنطاق مدينة كرداسة تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق لايجاد السيولة المرورية داخل مدينة كرداسة.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلي مستوي من الخدمات لأهالي المحافظة،ومتابعة مشروعات الخطة الأستثمارية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وجه نائب المحافظ خلال جولته بالأنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين

كما تفقد نائب المحافظ الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة كرداسة للتأكد من أنتظام العمل داخل الحملة.