مدرس يصيب طالبا بـ"كتر".. و50 غرزة لإنقاذه

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 05:16 م

شهدت مدرسة بقرية "سمادون"، التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، واقعة مأساوية عقب تعدى مدرس على طالب بسلاح أبيض وإصابته بجرح عميق بالوجه.

وعلى الفور تم نقل الطالب إلى مستشفى أشمون العام وإجراء الاسعافات له وتطلب الجرح الذى وصل طوله 15سم مايقرب من 50 غرزة بالوجه.

وأوضح شهود عيان أن مدرس مادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة بقرية سمادون اعتدى على طالب باستخدام " كتر"، بسبب مشاجرة بين الطالب المصاب وآخر في المدرسة، وتدخل المعلم وقام بتوبيخ الطالب.

وعقب ذلك قام الطالب المصاب بإمساك المدرس من رقبته، قبل أن يخرج المعلم "كتر" ويقوم بإصابة الطالب في وجهه.

فيما حررت أسرة الطالب محضرًا رسميًا ضد المدرس في قسم شرطة أشمون، بتهمه الاعتداء على نجلهم وإصابته بجروح خطيرة فى الوجه.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية بلاغًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث اعتداء من معلم على طالب باستخدام قطر، مما سبب لجرح قطعي في الوجه.

فيما قام المدرس المعتدي على الطالب بتسليم نفسه مباشرة إلى مركز شرطة أشمون لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وبعد تحويله إلى النيابة، تقرر حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية إيقاف المُعلم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، لبيان تفاصيل الواقعة.