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الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

الأمن يداهم أوكار بيع الأسلحة النارية في دمياط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من ضبط وكر لبيع الأسلحة النارية في دمياط .
وردت معلومات لمجموعات العمل المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام مفادها قيام عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز كفر البطيخ – امن دمياط بالاتجار فـي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته (بندقية آلية و 3 بنادق خرطوش - 9 فرد  محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أقراص مخدرة – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته أعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والأقراص المخدرة بقصد التعاطي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية 

يأتي ذلك في إطار خطة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والخارجين عن القانون خاصة حائزي الأسلحة والذخائر الغير مُرخصة.

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