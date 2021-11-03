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الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 45 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت مورتيانيا 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم يعلن عن تسجيل أي وفاة.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 37368، والوفيات 797.

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