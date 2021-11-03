كورونا في موريتانيا.. تسجيل 45 إصابة جديدة

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 04:21 ص

سجلت مورتيانيا 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم يعلن عن تسجيل أي وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 37368، والوفيات 797.