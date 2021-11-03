كورونا في الأردن.. تسجل 1790 إصابة جديدة

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 07:29 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 866451 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 833739 حالة شفاء بعد تسجيل 1232 حالات إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11062 حالة.