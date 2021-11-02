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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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بوابة البرلمان

برلماني: مصر تواكب الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي

سامي نصرالله
سامي نصرالله
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أشاد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي تعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو ببريطانيا، مؤكدا أنها ركزت على مشروعات قومية لمواجهة التغير المناخى.

وأضاف نصرالله، في بيان له اليوم،  أن مصر عضو نشط وفعال فى قمة المناخ، وتواكب الجهود العالمية لمواجهة ظاهرة التغير المناخى، لافتا إلى أهمية قمة المناخ التى تنعقد الآن، وضرورة أن تخرج بنتائج تواجه التغيرات المناخية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي كان حريص في كلمته على ضرورة دعم الدول الكبرى للقارة الإفريقية، بسبب ما تواجهه من تحديات تجعلها غير قادرة على الالتزام بدورها الكامل تجاه قضية تغير المناخ.

وأوضح النائب سامي نصرالله، أن مصر تسعى لاستضافة قمة المناخ المقبلة، ليس فقط لأنها تحمل رسائل الدول النامية، ولكن تقدم نماذج من خلال مشروعات صديقة للبيئة وتوسعا فى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،

النائب سامي نصر الل عضو نشط وفعال فى قمة المناخ مصر تسعى لاستضافة