برنامج تدريب عن الملكية الفكرية لقضاة مصر

الثلاثاء 02/نوفمبر/2021 - 06:28 م

ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان بالتعاون مع نادى قضاة مصر برنامج تدريبي عن الملكية الفكرية بين القانون والتطبيق، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر.

ويأتي هذا البرنامج فى إطار التعاون بين المعهد القومي للملكية الفكرية ونادي قضاة مصر الذى تم توقيعه فى 2019.

وقال الدكتور ياسر محمد جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية، بأن البرنامج يتم تنفيذه للمستشارين وأعضاء النيابة العامة فى إطار دعم الجانب العلمي فى مجال الملكية الفكرية الذى ظهر جليًا بعد جائحة كورونا وما أسفرت عنه من الحاجة إلى حلول علمية للمشكلات التى تواجه المجتمع الدولي بأسره، مثل الحاجة لعلاجات مفيدة لكورونا وأمصال للتحصين تجاهها والاحتياج إلى برامج حاسوبية مفيدة للتعامل عن بعد فى التعليم والعمل والدراسة والبحث، ومن الطبيعى أن يترتب على ذلك العديد من المشكلات التى تحتاج إلى التدخل القانوني وما يتعلق بهذا الجانب من أمور قانونية غاية فى الأهمية تحتاج إلى الدراسة والتحليل، وكيف أثبتت كورونا أن العالم أجمع يحتاج إلى التدريب والتعلم بشكل مختلف عن الوضع قبلها، وأن التعلم والتدريب مدى الحياة أمرًا لا جدال فيه، وأن نادي قضاة مصر حريص على دعم أعضائه بالتدريب والتعلم وتبادل الخبرات العلمية والعملية، ويتم تنظيم هذا البرنامج بإشراف المستشار محمود الميرغني.