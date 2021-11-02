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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة التعليمية

ورشة عمل عن استكشاف المواهب الإعلامية

البوابة نيوز
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بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل عن الـ Media Club لاستكشاف المواهب الإعلامية وذلك قبل انطلاقها بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أعلن قسم الإعلام اليوم برئاسة الدكتورة سالي جاد 

وتوكد جاد أن الهدف من الـ Media Club إعداد طالب يمتلك مواهب إعلامية مميزة، تنتهج ممارسات مهنية بناءة تنسجم مع المعايير الدولية، وتحترم أخلاقيات العمل الإعلامي وقواعده وستكون بمثابة إخراج المواهب الإعلامية المنطفئة عند الطلاب.

و قالت انه بدات الفكرة برغبة أعضاء هيئة التدريس بقسم الإعلام وبعض طلاب الكلية، مما  دفعنى الى  أن نحوِّل الفكرة  وان تخرج من الظلام للنور  بانطلاق النادي الاعلامي ليكون منبر تدريبي حول المهارات الإعلامية، وبالفعل أقمنا أول ورشة اليوم

وتوكد أن الـ Media Club سيوفر ورش اعلامية لتنمية المهارات لدي الطلبة واكتشاف الموهوبين منهم واعداد زيارات ميدانية الي الموسسات الصحفية والإعلامية

وأضافت ان انطلاق الـ Media Club سيكون بمثابة دعم لطلبة الكلية حتي يقودهم الي طريق الأحتراف الإعلامي وذلك بحضور كوكبة من كبار الإعلاميين والصحافيين والفنانيين.