العربية لحقوق الإنسان تستقبل وزير شئون الأسرى الفلسطيني

الثلاثاء 02/نوفمبر/2021 - 04:01 م

استقبل علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اللواء قدري أبو بكر وزير شئون الأسرى بحكومة دولة فلسطين والوفد المرافق له بمقر المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والذي نقل إلى المنظمة تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".

وشهد الاجتماع مناقشة سبل تطوير التعاون والتنسيق في دعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لسلطات الاحتلال بالمخالفة لأحكام اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة للعام ١٩٤٩.

وركز الاجتماع على مخاطر الاعتقال الإداري التي يكابدها أكثر من ٥٠٠ أسير فلسطيني من بين نحو ٤٧٠٠ أسير يضمون ٣٤ سيدة ونحو ٢٠٠ طفل دون ١٨ عاما، فضلا عن الإقامة الجبرية لنحو ٢٠٠ طفل دون ١٠ سنوات في القدس المحتلة، والغرامات الباهظة التي يفرضها الاحتلال على الأسرى وذويهم.

وأكد الاجتماع على وضع الأسرى المضربين عن الطعام، والإهمال الطبي المتعمد للحالات المرضية لمئات الأسرى الذي يعد شكلا من أشكال القتل البطيء ويقع ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون، وإهدار القضاء الإسرائيلي لكافة شروط وضمانات العدالة خلال محاكمات الأسرى، فضلا عن تحميل الأسرى نفقات احتجازهم عبر آليات احتيال متنوعة، واستقطاع قيمة رواتب الأسرى التي توفرها الرئاسة الفلسطينية من عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتبادل الطرفان تقييم دور وأداء المؤسسات والآليات العربية والدولية من زاوية القيام بواجباتهم القانونية والأخلاقية تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين، وسبل وضعهم أمام مسؤولياتهم، كما أنه تم التوافق على التحرك المشترك الموسع بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، وإطلاق حملة عالمية لنصرة الأسرى، واستخدام الآليات القانونية الدولية المتنوعة في هذا الصدد.