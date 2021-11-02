السياحة تحقق مع شركات خالفت ضوابط إخطار تحركات السائحين

الثلاثاء 02/نوفمبر/2021 - 10:45 م

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن اتخاذها الإجراءات اللازمة في التحقيق مع عدد من الشركات السياحية التي خالفت ضوابط الإخطار عن المجموعات السياحية القادمة من شرم الشيخ والغردقة إلى القاهرة.

وفي خطاب لغرفة شركات السياحة، أكدت الوزارة، أنه تم رصد تجاهل بعض الشركات للأخطار بتحركات الأفواج السياحية من جنوب سيناء والبحر الأحمر إلى القاهرة في رحلات اليوم الواحد، ما يعرض الرحلات للخطر ويخالف التعليمات الصادرة.

وأهابت الغرفة، بجموع الشركات ضرورة الالتزام بالإخطار الأمني، مع تقديم إخطار مماثل لفرع الغرفة بالمحافظة التي ستتحرك منها الرحلة البرية، اعمالا لنص المادتين ١٣ و١٤ من القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٧، والمنظم لعمل الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك عمل اخطار مفصل للإدارة العامة لشرطة السياحة، وللوزارة بالمحافظتين، شاملة الوصول والتحركات.

وأشارت الغرفة، إلى أن إخطار شرطة السياحة والوزارة يهدف لتأمين المجموعات السياحية والحفاظ على سلامتهم، وان مخالفة ذلك يترتب عليه توقيع عقوبات تصل الى حد إلغاء الترخيص، لافتة إلى أنه جارٍ التحقيق مع بعض الشركات المخالفة بمعرفة إدارة الشركات السياحية والمرشدين بوزارة السياحة، كما طالبت الشركات بضرورة الالتزام حرصا على سمعة المقصد السياحي المصري وسلامة العاملين والسائحين.