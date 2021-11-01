الإمارات وفنلندا تبحثان تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية

الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 08:40 م

بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، مع رئيسة البرلمان الفنلندي آنو فيهفيلاينين والوفد المرافق لها سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية وأيضًا المجالات ذات الإمكانات المستقبلية مثل التعليم، واقتصاد الرقمنة، والاقتصاد الأخضر، والأمن الغذائي والرعاية الصحية.

واستعرض الجانبان، خلال لقائهما اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، تعزيز التعاون في العديد من لمجالات الأخرى، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأكد رئيس المجلس الإماراتي، على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، من خلال الاجتماعات الثنائية والزيارات البرلمانية لتعزيز تبادل الخبرات البرلمانية ودعم عمليات التوافق في العديد من القضايا الهامة التي تهم الطرفين. ودعم المواقف المشتركة بين البرلمانيين في المحافل البرلمانية الدولية.

وثمن العلاقات المتينة بين بلاده وجمهورية فنلندا والتي بدأت في عام 1975، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات والانتقال بها إلى مرحلة طموحة من التعاون والعمل المشترك لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة خاصة بعد توقيع البلدين مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية في سبتمبر 2021.

وأكد الجانبان، أهمية التواصل والتنسيق البرلماني بينهما بما يسهم في إثراء العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين مما يعزز ويجسد عمق وخصوصية هذه العلاقات وتعزيز الروابط المشتركة التي ترتكز على تلاقي الرؤى ووحدة المواقف والشراكة المتنامية في المجالات كافة وبما يترجم توجهات قيادتي البلدين الحريصتين على تطوير هذه العلاقات وتدعيمها في مختلف المجالات.

من جهتها، أكدت رئيسة البرلمان الفنلندي حرص واهتمام بلادها بالدفع بعلاقات التعاون قدمًا وإلى آفاق أرحب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصحية والتعليمية والثقافية والسياحية وفي مجالات الأمن الغذائي والتقدم العلمي والصناعي لما تتوافر العديد من أوجه التشابه في محاور التركيز الحالية والمستقبلية للبلدين، وهذا من شأنه أن يدفع نحو فتح المزيد من أبواب وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.

كما أشادت رئيسة البرلمان الفنلندي والوفد المرافق لها بنجاح تنظيم واستضافة "إكسبو 2020 دبي"، الذي يعكس الثقة والمكانة الرائدة لدولة الإمارات.