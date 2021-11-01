تكثيف القوافل الطبية لتطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا في المنوفية

الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 04:18 م

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، خلال جلسة المجلس التنفيذى اليوم، على رؤساء الوحدات المحلية برفع مستوى النظافة العامة بالمراكز والقرى وسرعة التعامل الفورى مع تجمعات وتراكمات القمامة ونقلها أول بأول حفاظاً على الشكل الحضارى، ورفع معدلات الأداء بملفى التصالح فى مخالفات البناء والتقنين على أراضى أملاك الدولة ، موجهاً السكرتير العام بعرض موقف لجان البت فى التصالح خلال شهر لإتخاذ اللازم للدفع بالكوادر الجديدة لإنجاز المهام حفاظاً على الصالح العام.

وتم استعراض تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإجراءات المتخذة إستعداداً لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء ، وكذا عرض تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ومديرية الزراعة بشأن موقف الإزالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

كما تم عرض تقرير مديرية الشئون الصحية بكافة الإستعدادات لمواجهة فيروس كورونا وتطعيم اللقاح المواطنين، ووجه بتكثيف القوافل الطبية لتطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا.

كما تم عرض موقف إجراءات سير العلمية التعليمية وموقف تطعيم كافة العاملين بالمنظومة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.