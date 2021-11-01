انطلاق مبادرة "365 يوم رعاية" لمحاربة سرطان الثدي

الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 02:01 م

انطلقت اليوم مبادرة "365 يوم رعاية" لمحاربة سرطان الثدي، وتستمر فعاليات المبادرة لمدة عام، من شهر أكتوبر 2021 لشهر أكتوبر عام 2022، وذلك بالتعاون بين "بلوم للتغذية" ومستشفى بهية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شيري نبيل، أستاذ بكلية طب قصر العيني، أن سيدة من بين كل 8 سيدات تصاب بسرطان الثدي، وليس السبب فقط في الجينات الموروثة التي لا تتعدى 15% ضمن أسباب المرض، بل تعتبر التغذية غير السليمة وعدم الحركة والضغط النفسي من أهم أسباب الإصابة بمرض السرطان.

وقالت نبيل، إن المبادرة ترتكز على ثلاث محاور هامة لمحاربة سرطان الثدي، أولها الوقاية بصفة عامة والكشف المبكر لتقليل فرص الاصابة بالمرض، وهذا ما أكدته الدراسات بأن من 80 إلى 90% من الحالات لاتصاب بالمرض في حالة الوقاية والكشف المبكر.

وأوضحت، أن المحور الثاني ويعد الأهم في هذه المبادرة هي التغذية السليمة والطب الوظيفي مع مرضى سرطان الثدي أثناء تلقيهم جلسات الكيماوي والإشعاع، أما عن المحور الثالث الذي لايقل أهمية عن السابق، هو مد الخبرة لكل سيدة بعد شفاءها، في كيفية إدارة حياتها بشكل صحي والتعامل مع الأزمات النفسية والتي تعتبر أحد أهم أسباب مرض السرطان لضمان عدم عودة المرض لها مرة أخرى.

ووصفت نبيل؛ هذه المبادرة بأنها أحد وأهم وسائل المساندة المجتمعية، والتي تتم من خلال الحالات المجانية التي يتم ترشيحها من قبل مستشفى بهية، وأيضاً من خلال الندوات والحملات التوعوية التي ستقام شهريًا، حيث تضمن أيضاً هذه الفعاليات كيفية تناول الأنظمة الغذائية ببروتوكول عالمي لرفع المناعة لدى الأسرة المصرية، بالإضافة إلى "برومو كود" المقدم من "بلوم للتغذية"، حيث سيكون صالح لمرضى مستشفى بهية.

وأوصت أستاذ بكلية الطب قصر العيني، جميع السيدات بالحركة داخل المنزل كحد أدنى، مشيدة بدور حركة الجسم على الأقل 30 دقيقة يوميًا طبقًا لتوصيات المركز الأمريكي للأبحاث السرطانية، وذلك للتصدي والوقاية من مرض السرطان، وأنه ليس من الضروري أن يصبح الشخص رياضي بل بأبسط الحركات من داخل المنزل المناسبة للمرضى وكبار السن.