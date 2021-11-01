ندوة لمحاربة العنف ضد المرأة بإدارة ناصر التعليمية ببني سويف

الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 12:56 م

نظمت وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، بإدارة ناصر التعليمية، اليوم، ندوة عن العنف ضد المرأة، بقاعة نادي المعلمين، ضمن حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بإدارة ناصر التعليمية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والمجلس القومي للسكان ومديرية الأوقاف وذلك تحت رعاية السيد وكيل الوزارة بنى سويف د/عمرو شحاته

جاء ذلك بحضور الدكتورة عائشة عبدالرحيم مدير وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بمديرية التربية والتعليم، والأستاذ / أيمن الكاشف مدير إدارة ناصر التعليمية، والأستاذة / نجلاء الصاوي مقررة المجلس القومي للسكان، والدكتورة حنان الشريف مدير ادارة الاعلام والسكان بمديرية الصحة، والأستاذ / عبدالعظيم الحميلي نقيب معلمي ناصر، والشيخ احمد مخيمر إمام مسجد عمر بن الخطاب ببني زايد وعزه الجمل رئيس قسم تكأفؤ الفرص بالإدارة .

وأشارت الدكتورة عائشة عبدالرحيم مدير وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم، إلى أن الندوة تأتي في إطار حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والمتعارف عليها دوليا ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.

وأكد الحاضرون أن الهدف من تنظيم الندوة، تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات والآثار السلبية للزواج غير الرسمي على الأسرة والمجتمع.

مؤكدين أيضآ على أن الوقاية من العنف ضد المرأة تتمثل في تكاتف جميع أفراد المجتمع وتنفيذ برامج للتعريف به ونشر الوعي الصحي إلى جانب تمكين المرأة إقتصاديا وتطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل و المرأة وخلق جو أسري صحي للأطفال والعائلة ككل .

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