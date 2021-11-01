ندوات ثقافية وفعاليات فنية بثقافة المنيا

الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 12:08 م

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

حيث عقد قصر ثقافة المنيا محاضرة تثقيفية بعنوان "تقوية الجهاز المناعى للأطفال" حاضرتها د. منى عبدالله أستشارى العناية والتخدير بمستشفى التأمين الصحى، كما أشارت إلى أن تقوية الجهاز المناعى يتطلب عدة خطوات أهمها التغذية السليمة التى تتمثل فى الهرم الغذائى، مع الإبقاء على ترطيب الجسم عن طريق شرب المياه مع مراعاة الأخذ بقسط كاف من النوم، وكذلك ممارسه الرياضة، والبعد عن التوتر والإجهاد، وشددت على مراعاة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيرس كورونا ومراعاة التباعد الإجتماعى والنظافة العامة، وذلك مع طلاب وطالبات مدرستى الفاروق عمر الإعداديه بنين و25 يناير الإعدادية بنات، كما قدم نادى العلوم بالقصر نموذج للإطلاع على بانوراما حرب اكتوبر نفذته سهام صلاح وذلك مع طالبات مدرسة ٢٥ يناير الإبتدائية.

كما عقد نادى أدب بيت ثقافة سمالوط أمسية أدبية لمناقشة أعمال إبداعية وتطبيقات للتنمية البشرية نماذج وأفكار بمركز شباب سمالوط، بحضور نخبة من الأدباء والمبدعين، منهم جمال ابو سمرة رئيس النادى، عشم الشيمى، صافي الجازوي، مصطفي الدبيكى، جلال خلف وبعض من الشباب المبدعين، فيما ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان "الندوة الإستراتيجية لحرب أكتوبر"، ناقشه محسن عبد الكريم، تناول الكتاب المحور الاجتماعى عن حرب أكتوبر وآثاره النفسية قبل وبعد الحرب ودورها فى إعادة هندسة الانسان المصرى اجتماعيا، كما ناقش دور المرأة قبل وبعد الحرب، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب بعنوان "أنبياء الله" لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي .

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