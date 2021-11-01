زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب طوكيو

الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 03:28 ص

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة إيباراكي شمالي طوكيو، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية جسيمة.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، أنه لم يصدر تحذير من السلطات عن وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المح الجيولوجية الأمريكية، عن زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بجزر الكوريل الروسية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 59.8 كيلومتر في جزر الكوريل الروسية.

ولم ترد بعد، أية معلومات عن وقوع أضرار مادية أو إصابات نتيجة الزلزال. ولم تعلن الهيئة، وجود خطر تشكل تسونامي، نتيجة الهزات الأرضية المذكورة.

كما ضرب تسونامي جزر المالديف في عام 2004، حيث شعر السكان بالزلزال لكنهم لم يفكروا في الكثير منه، وبلغت حصيلة القتلى من كارثة تسونامي 82 شخصًا ، بينهم سائحان بريطانيان، كما فقد 40 آخرون، جزر المالديف منخفضة للغاية لدرجة أن مياه تسونامي اجتاحت كل شبر من الأمة كلها تقريبًا، لم يكن هناك أرض مرتفعة – أو حتى أرض جافة – للتشغيل. لم تتعرض جزر المالديف لموجات مدمرة مثل تلك التي ضربت إندونيسيا وتايلاند.

وتم إخلاء 13 جزيرة بالكامل بعد كارثة تسونامي وتعطل 70 جزيرة أخرى لإمدادات المياه والكهرباء. تفتقر تسع وسبعون جزيرة إلى مياه الشرب المأمونة، ولا توجد كهرباء في 26 جزيرة، و24 جزيرة ليس لديها هواتف، وفقدت أربع جزر جميع الاتصالات. تم تدمير البنية التحتية في 20 جزيرة بالكامل، وتم تدمير الموانئ والأرصفة وأنظمة الصرف الصحي، وتشرد أكثر من 12000 شخص، وتعرضت الجزر المرجانية الجنوبية والوسطى لأسوأ الأضرار، وجميع جزيرة هوورا الواقعة شمال تم غمر الجزيرة الرئيسية في ماليه، حيث جرفت الشواطئ وأشجار النخيل والمنازل والقوارب – وربما الأهم من آلاف الأطنان من الرمال -.

تم جعل المطار الدولي غير قابل للاستخدام. غمر ثلثي الذكر. وقال متحدث باسم الحكومة لرويترز إن "الأضرار جسيمة. الجزيرة على ارتفاع حوالي ثلاثة أقدام فوق مستوى سطح البحر واجتاحتنا موجة من الماء بارتفاع أربعة أقدام ". أعلنت الحكومة كارثة وطنية.

كان يمكن أن يكون الضرر أسوأ بكثير لولا حماية الشعاب المرجانية للجزر.وكان الفضل في الشعاب المرجانية في امتصاص الكثير من صدمة الأمواج. وقد تم منح الحكومة الفضل في بذل مثل هذا الجهد القوي لحماية الشعاب المرجانية. الشعاب المرجانية نفسها خرجت من الكارثة سالمين إلى حد كبير.

كانت الآثار طويلة المدى في بيئة جزر المالديف ضئيلة. وخلص تقرير أصدرته الحكومة الأسترالية بشأن جزر المالديف إلى أنه: لم يطرأ تغير يذكر على مسطحات الشعاب المرجانية والشواطئ والجزر. هناك أيضا أخبار جيدة لصناعة صيد الأسماك في المالديف، حيث تسبب تسونامي بتغيير طفيف في ظروف الصيد. قالت الدراسة أنه في حين أن ارتفاع المياه كان مدمرًا للبناء، إلا أنه لم يكن لها تأثير يذكر على الجزر نفسها.