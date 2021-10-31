غدًا.. جنايات أمن الدولة تحاكم قيادات الإرهاب بأحداث المنصة

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 10:14 م

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد شيرين والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، محاكمة 79 متهم فى قضية أحداث المنصة بينهم قيادات بالجماعة الارهابية .

ويعد أبرز المتهمين في القضية هم كل من محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفى، ومصطفى عبدالخالق، وحمدى مرسى شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفى، ومحمد جمعة، وعلى رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدرى، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية وآخرين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، ارتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا فى منشآت عامة وحكومية .

وأفادت التحقيقات أيضا بأن المتهمين حرضوا المعتصمين على التجمهر فى طريق النصر وقطعه وتعطيل المواصلات وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات الأمر الذى أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة .



