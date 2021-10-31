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الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق شب في جراج بامتداد شارع رمسيس

التهم عددا من السيارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب في جراج، والتهم عدد من السيارات بامتداد شارع رمسيس.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في جراج بامتداد شارع رمسيس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها وتبني ان الحريق التهم عدد من السيارات والاتوبيسات، ويقوم رجال الأطفاء بأعمال التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة أخرى. 

حريق جراج رمسيس