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الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة التعليمية

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبى "تحديات تصنيع التمور فى مصر"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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افتتح اليوم  الأحد الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فعاليات البرنامج التدريبى (تحديات تصنيع التمور فى جمهورية مصر العربية)، حيث يأتى هذا البرنامج ضمن الخطة التدريبية للمعهد والخاص بأنشطة قسم بحوث تكنولوجيا الحاصلات البستانية.


وتدور محاور الدورة عن:
1- إنتاج التمور وأنواع التمور المنتجة فى مصر والاستفادة من تمور الدرجة الثانية والثالثة فى إنتاج منتجات ذات جودة عالية.
2- الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى مصانع إنتاج وتعبئة منتجات التمور للحصول على منتجات ذات جودة عالية غذائيا وصحيا.
3- تحسين جودة منتجات الصناعات التحويلية وغير التحويلية للتمور.
4- الاستفادة من نوى البلح فى إنتاج منتجات ومشروبات غذائيه عالية الجودة.
5- اقتصاديات تصنيع التمور.

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تحديات تصنيع التمور فى مصر شاكر عرفات