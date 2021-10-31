الدكتورة نادية العارف: في عصر الرقمنه العلم هو اللقاح الوحيد للمجتمعات

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 06:05 م

شهدت جامعة إسلسكا مصر، مساء أمس السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من حاملي ماجيستير ودكتوراه إدارة الأعمال، 576 من خريجي وخريجات ماجيستير إدارة الأعمال، واثنين من خريجي دكتوراه إدارة الأعمال.

أقيم الحفل بمسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، وبحضور الدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا مصر، الدكتورة نادية العارف رئيس الجامعة، الدكتور فرانسواز كروز المدير الأكاديمي لـ إسلسكا باريس، والعديد من الشخصيات العامة ومسئولي الجامعة.

وفي بداية كلمته، توجه الدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة "إسلسكا مصر"، بالشكر إلى أساتذة الجامعة وموظفيها الذين تحملوا ظروف ومعاناة العمل خلال فترة جائحة كورونا، وتوجه بالشكر إلى الدكتور كريم الحناوي أمين عام الجامعة الذي يعتبر أصغر أمين عام لجامعة في مصر.

وتقدم "المليجي" بالاعتذار للخريجين بسبب أنه لم يستطع بسبب هذه جائحة "كورونا" أن يصافحهم جميعا ويشد على أيديهم عرفانا منه بجهودهم ومجهود عائلاتهم في الوصول للنجاح كعادته في كل حفل تخرج.

كما بعث رسالة تقدير إلى روح السفير عبد الحليم بدوي والدكتور محمد الحناوي، شركائه في الحلم الذي تجسد وأصبح حقيقة في إسلسكا التي لم تصبح فقط برنامج إدارة الأعمال بل أصبح هناك مرحلة البكالوريوس التي سوف يقام أول حفل تخرج لها هذا العام، بعد 3 سنوات من الدراسة، وأكد أن إسلسكا أول جامعة في مصر تطبق نظام الـ 3 سنوات، وأضاف أنه لدى الجامعة 8 آلاف خريج يتبوأون أكبر المناصب في أهم الشركات جميعهم سند وظهير بعضهم لبعض لأنهم يجمعهم أنهم خريجي إسلسكا.

زقدمت الدكتور فرانسواز كروز المدير الأكاديمي لـ "إسلسكا باريس"، التحية للحضور، وأعربت عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من طلاب ماجيستير ودكتوراه إدارة الأعمال.

وفي كلمتها، وجهت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا مصر تحية إعزاز وإكبار لأصحاب الحلم والرؤية.. الرواد المؤسسين الذين تشاركوا في ذات الحلم والرؤية منذ سنوات طويلة، وهم كل من الأستاذ الدكتور محمد الحناوي والسفير عبد الحليم بدوي والأستاذ الدكتور علي المليجي، سعيا لتحقيق حلم تمكين الشباب من خلال التعليم، إيمانًا بقدراتهم وإمكانياتهم الهائلة، وبالرغم من كثرة العقبات والكبوات والصعوبات، ظل الهدف واضحًا وتحول الحلم إلى حقيقة، وهي جامعة إسلسكا كأول فرع لجامعة أوروبية في مصر.

وتابعت: "خلال رحلة الحياة نحتاج إلى قدوة ومثلًا أعلى نحتذي به ونتعلم منه ولقد كرمنا الله بأن يكون القدوة في حياتنا هو الرائد والمعلم والزوج الحبيب الدكتور محمد الحناوي الحاضر الغائب دائمًا وأبدًا لقد كان المنارة والاستنارة للجميع خلال سنوات طوال من الأمل والألم لقد ترك بصمة وشعاع أضاء العقول داخل وخارج مصر... برجاء من أبنائه وبناته من الخريجين الوقوف وتوجيه التحية لروحه الطاهرة.

وأضافت: "نجاح جامعة إسلسكا يقوم على عدة محاور أولهم الأساتذة الأجلاء الذين بمثابة التاج الذي يكلل هامتها، وهم أعمدة التميز... برجاء من الخريجين الوقوف لتوجيه التحية للأساتذة".

وقالت إن المحور الثاني هو جميع الزملاء الأعزاء فريق عمل إسلسكا... قوتنا الناعمة... رمز الكفاءة والتفاني والتكاتف والإخلاص... الحقيقة أن فيهم كل شيء جميل مما انعكس بصورة إيجابية على الجامعة وأوجد ما يعرف حاليًا بثقافة إسلسكا "ESLSCA culture".

واستكملت الدكتورة نادية العارف: "المحور الثالث فهم حضراتكم طلبة وخريجي إسلسكا من برنامج دكتوراه إدارة الأعمال (DBA) وبرنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) خيرة شباب مصر وسفراؤنا وحاملو الراية في كل مكان داخل وخارج المحروسة نحن فخورون بكم".

وأردفت: "وهنا لابد من توجيه التهنئة للجنود المجهولين، أهالي وأسر الخريجين وصناع هذا النجاح فبدون مساندتكم ماكان الحلم تحول إلى حقيقة".

وأكملت بالقول إنه في عصر الرقمنة وجامعات الجيل الخامس ينصب التركيز على الابتكار والمبادرة والبحث العلمي وريادة الأعمال، ستختفي الكثير من الوظائف الحالية وتظهر وظائف لا نعرفها بعد، ولذا لا مفر من تحديث وتطوير البنية البشرية وتدوير العقول... والتعامل مع الحاضر من منظور مستقبلي... لأن اللقاح النافذ والوحيد للمجتمعات هو الوعي والعلم.

واختتمت: "في النهاية أود أن أشارككم بعض أحلامي أحلام بلا سقف، وأتمنى أن يكون الهدف من التعليم هو الرقي والتقدير وليس التكدير... وأتمنى الابتعاد عن تعقيد السهل والعمل على تيسير العسير، وأن تطبق ديمقراطية الجدارة "Meritology" التي تضمن وصول المؤهلين وليس المقربين، وأن يكون لكل مجتهد نصيب، وألا يكون هناك أزدراء للإنسان وأن نساعد الفاشل حتى ينجح".

وفي نهاية الحفل ردد الدكتور علي المليجي القَسَم وردده من ورائه الخريجين.