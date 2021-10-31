الإمارات تدعو مواطنيها في لبنان للمغادرة

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 06:11 م

دعت الإمارات مواطنينها المتواجدين في لبنان بضرورة المغادرة والعودة إلى بلادهم.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان أمس الأحد، إنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان.

وسبق أن أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت الماضي سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية.

وقال خليفة شاهين المرر وزير الدولة، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.