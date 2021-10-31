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الأحد 31 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

الإمارات تدعو مواطنيها في لبنان للمغادرة

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية
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دعت الإمارات مواطنينها المتواجدين في لبنان بضرورة المغادرة والعودة إلى بلادهم.
وقالت الخارجية الإماراتية في بيان أمس الأحد، إنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان.
وسبق أن أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت الماضي سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية.
وقال خليفة شاهين المرر وزير الدولة، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

لبنان الامارات تصريحات قرداحي الإمارات تدعو مواطينها لمغارة لبنان