ads
الأحد 31 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر.. في الدوري المصري

مباراة الزمالك وطلائع
مباراة الزمالك وطلائع الجيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش مساء اليوم الأحد  ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري المصري الممتاز ويسعى الزمالك حامل لقب درع الدوري للفوز بمبارياته الثانية وتحقيق النقاط الثلاثة في مشوار الحفاظ على اللقب. 

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويخطط كارتيرون المدير الفني للزمالك للفوز في مباراة اليوم على طلائع الجيش والتي ستنقل بث مباشر بتقنية 4k بينما يحاول طلائع الجيش اليوم جمع ولو نقطة واحدة من مباراة اليوم بعد خسارة المباراة الأولى في المسابقة. 

ويعتمد الزمالك في تشكيلته لمباراة طلائع الجيش اليوم على محمد أبو جبل لحراسة المرمى وخط دفاع مكون من محمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وخط وسط مكون من طارق حامد وزيزو وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومصطفى فتحي وفي الهجوم سيف الدين الجزيري 

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

 

بث مباشر مباراة الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز مباراة الزمالك الزمالك