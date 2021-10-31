مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر.. في الدوري المصري

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 04:09 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري المصري الممتاز ويسعى الزمالك حامل لقب درع الدوري للفوز بمبارياته الثانية وتحقيق النقاط الثلاثة في مشوار الحفاظ على اللقب.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويخطط كارتيرون المدير الفني للزمالك للفوز في مباراة اليوم على طلائع الجيش والتي ستنقل بث مباشر بتقنية 4k بينما يحاول طلائع الجيش اليوم جمع ولو نقطة واحدة من مباراة اليوم بعد خسارة المباراة الأولى في المسابقة.

ويعتمد الزمالك في تشكيلته لمباراة طلائع الجيش اليوم على محمد أبو جبل لحراسة المرمى وخط دفاع مكون من محمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وخط وسط مكون من طارق حامد وزيزو وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومصطفى فتحي وفي الهجوم سيف الدين الجزيري

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش