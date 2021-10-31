شركات روسية تضاعف رحلاتها لشرم الشيخ والغردقة

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 03:05 م

أكد عدد من منظمي الرحلات السياحية بروسيا، أنه من غير المنتظر انخفاض أسعار الرحلات إلى مصر حتى منتصف نوفمبر، وذلك بسبب زيادة الطلب ونقص الفنادق.

وفي تقرير صحفي نشره موقع تور بروم الروسي، اليوم، أكدت شركات السياحة أنه بحلول نهاية عطلة نوفمبر، ينتهي بالفعل نقص الأماكن في المنتجعات المصرية، معربين عن سعادتهم بجاهزية واستعداد المنشآت السياحية المصرية وإعجاب السائحين بعطلاتهم بها.

وتابع التقرير: "في الوقت الحالي، وكما يتفق جميع المشاركين في الاستطلاع، فإن عودة الرحلات الشارتر بداية من 9 نوفمبر لم يؤثر في الواقع على تكلفة الرحلات إلى مصر التي يتم حجزها الآن، وبسبب ارتفاع الطلب، يعوض انخفاض أسعار تذاكر الطيران بزيادة في تكاليف المعيشة، التي يغذيها اندفاع الطلب ونقص الفنادق".

وأضاف: "ونتيجة لذلك، فإن انخفاض أسعار مصر لا ينبغي أن ينتظر حتى منتصف نوفمبر على الأقل، ويحذر الخبراء من أن الإقبال لا يولده الروس فحسب، فقد عاد للسوق المصري النشط السائحون البريطانيون، ما يؤدي لارتفاع أسعاره وزيادة الشغف لزيارته".

يأتي ذلك فيما، أعلن منظم الرحلات Intourist تسيير رحلاته المباشرة إلى الغردقة وشرم الشيخ على متن طائرات شركة سمارتافيا من موسكو وسانت بطرسبرج وكراسنودار وسامارا ويكاترينبورج وروستوف أون دون وساراتوف وكازان.

وتبدأ الرحلات من 9 نوفمبر، حيث تنتهي فترة ذروة الإقبال في الفنادق وسيكون هناك أماكن كافية للجميع، فيما تخطط TUI روسيا لرحلات إلى الغردقة من 31 مدينة، وإلى شرم الشيخ من 30، ويشمل برنامج الرحلات رحلات الخطوط الجوية الأورال، يامال، ريد وينجز، سمارتافيا، آي فلاي، أزور للطيران، S7 ومصر للطيران.

كنا ستطلق شركة Tez Tour رحلات من موسكو وسانت بطرسبرج، ومن العاصمة في نفس الوقت الذي من المقرر أن تطير فيه يوميا ، من سانت بطرسبرج، بواقع ثلاث مرات في الأسبوع.

وهناك أيضا خطط للسفر من مناطق، بما في ذلك سامارا ويكاترينبرج مع رحلات ثلاث مرات في الأسبوع إلى الغردقة وشرم الشيخ، وكازان - خمس مرات في الأسبوع، ونوفوسيبيرسك إلى الغردقة مرتين.